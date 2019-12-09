Пафосно. Депай выпустил новый хит: все шедевры звезды Лиона (Видео)

Новости спорта:Звезда мирового футбола Мемфис Депай выпустил новый видеоклип.

Нападающий Лиона и сборной Голландии Мемфис Депай записал новый музыкальный видеоклип. Сингл в стиле хип-хоп получил название For A Week.

Примечательно, что в клипе можно увидеть личные автомобили Депая, а многие сцены были сняты прямо на территории его роскошного дома.

Новый хит звезды футбола:

Это не первый музыкальный опыт Депая. Футболист является достаточно популярным рэп-исполнителем и часто выкладывает свои треки на канале в Youtube.

Самые известные шедевры Мемфиса:

Fall Back. В ролике снялись близкие друзья голландца: полузащитник Ромы Джастин Клюйверт, нападающий ПСВ Стевен Бергвейн и хавбек Тонни де Вильена.

Не менее известный клип голландца "LA Vibes". Его звезда Лиона записал вместе со своим другом Квинси Промесом из Аякса:

Если вам понравились данные композиции предлагаем перейти на Youtube-канал Депая, где вы сполна насладитесь его творчеством.