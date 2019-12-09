Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все

Пафосно. Депай выпустил новый хит: все шедевры звезды Лиона (Видео)

Пафосно. Депай выпустил новый хит: все шедевры звезды Лиона (Видео)
08:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Звезда мирового футбола Мемфис Депай выпустил новый видеоклип.

Нападающий Лиона и сборной Голландии Мемфис Депай записал новый музыкальный видеоклип. Сингл в стиле хип-хоп получил название For A Week.

Примечательно, что в клипе можно увидеть личные автомобили Депая, а многие сцены были сняты прямо на территории его роскошного дома.

Новый хит звезды футбола:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Y’all not ready yet, Got so much heat for everyone who wants that clash!!! #Soon

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

Это не первый музыкальный опыт Депая. Футболист является достаточно популярным рэп-исполнителем и часто выкладывает свои треки на канале в Youtube.

Самые известные шедевры Мемфиса:

Fall Back. В ролике снялись близкие друзья голландца: полузащитник Ромы Джастин Клюйверт, нападающий ПСВ Стевен Бергвейн и хавбек Тонни де Вильена.

Не менее известный клип голландца "LA Vibes". Его звезда Лиона записал вместе со своим другом Квинси Промесом из Аякса:

Если вам понравились данные композиции предлагаем перейти на Youtube-канал Депая, где вы сполна насладитесь его творчеством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Мемфис Депай, For A Week.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Динамо признался, почему команда проиграла Заре
02 Скрипник: Моя команда выжала из себя все
03 Футболист Зари хочет перейти в Динамо
04 Между Хантером и Поветкиным состоится реванш
05 Игрок Шахтера нацелен остаться в Бразилии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь