Пафосно. Депай выпустил новый хит: все шедевры звезды Лиона (Видео)

Нападающий Лиона и сборной Голландии Мемфис Депай записал новый музыкальный видеоклип. Сингл в стиле хип-хоп получил название For A Week.
Примечательно, что в клипе можно увидеть личные автомобили Депая, а многие сцены были сняты прямо на территории его роскошного дома.
Новый хит звезды футбола:
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Y’all not ready yet, Got so much heat for everyone who wants that clash!!! #Soon
Это не первый музыкальный опыт Депая. Футболист является достаточно популярным рэп-исполнителем и часто выкладывает свои треки на канале в Youtube.
Самые известные шедевры Мемфиса:
Fall Back. В ролике снялись близкие друзья голландца: полузащитник Ромы Джастин Клюйверт, нападающий ПСВ Стевен Бергвейн и хавбек Тонни де Вильена.
Не менее известный клип голландца "LA Vibes". Его звезда Лиона записал вместе со своим другом Квинси Промесом из Аякса:
Если вам понравились данные композиции предлагаем перейти на Youtube-канал Депая, где вы сполна насладитесь его творчеством.