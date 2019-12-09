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Лига чемпионов: финальная битва за плей-офф

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Лига чемпионов: финальная битва за плей-офф
14:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Во вторник и среду состоятся матчи финального тура группового этапа Лиги чемпионов.

По его итогам определятся последние восемь команд, которые весной сыграют в плей-офф турнира. Напомним, что путевки в 1/8 финала (жеребьевка пройдут 16 декабря) себе уже обеспечили «Бавария», «Барселона», «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Сохраняет шансы пробиться в плей-офф и «Шахтер», который будет в среду принимать «Аталанту». Горняки гарантировано пройдут дальше в Лиге чемпионов, если обыграют итальянцев. Дончан устроит и ничья, но, при условии, что загребское «Динамо» не обыграет «Сити». Напомним, что подопечные Луиса Каштру уже выиграли у «Аталанты» на выезде, но дома их ждет не менее сложный матч.

Аналитики Parimatch оценивают шансы команд на победу как равные – по 36% (28% на ничью).

Накануне «Шахтер» в чемпионате Украины без проблем обыграл «Олимпик» 3:0 и продолжает уверенно лидировать с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя. А вот «Аталанта» в минувший уикенд с трудом обыграла «Верону» (3:2). В Серии А команда идет шестой, отставая от лидера на 10 очков.

И для «Шахтера», и для «Аталанты», ставки в этом матче очень высоки. Итальянцы, например, участвуют в еврокубках третий раз подряд (до этого два сезона играли в Лиге Европы), но перед этим у них была затяжная пауза в 27 лет. «Шахтер» же выходил в плей-офф Лиги чемпионов не так давно, в позапрошлом сезоне.

Из других жарких противостояний за место в 1/8 финала стоит отметить матч «Интер» - «Барселона». Каталонцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а вот «Интеру» нужно будет сыграть как минимум не хуже, чем «Боруссия» в параллельном матче со «Славией». Шансы на победу итальянцев, кстати, неплохие - 57% по оценкам Parimatch.

Все гораздо сложнее в группе Н. «Аяксу» для выхода в плей-офф хватит ничьей с «Валенсией» либо потери очков «Челси» в поединке с «Лиллем». В свою очередь «Валенсия» выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Аяксом», либо если добьется результата не хуже, чем «Челси». А лондонцам нужна победа над «Лиллем», хотя, устроит и ничья, если проиграет «Валенсия».

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Аталанта.
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