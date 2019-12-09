Команда Милевского и Хачериди уволила тренера

Новости спорта:Динамо-Брест попрощалось с Марцелом Личкой.

Марцел Личка покидает пост главного тренера "Динамо-Брест". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Руководство приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.

Личка начал свою карьеру в структуре "Динамо-Брест" в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки тренера, Марцел помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.

Летом 2018 года, после отставки Алексея, Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в 2019 году – наставником команды.

Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны. Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и яркий "золотой" год.