Команда Милевского и Хачериди уволила тренера

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15:10 Сегодня Телеграф ua-football Фото: Twitter

Новости спорта:Динамо-Брест попрощалось с Марцелом Личкой.

Марцел Личка покидает пост главного тренера "Динамо-Брест". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Руководство приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.

Личка начал свою карьеру в структуре "Динамо-Брест" в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки тренера, Марцел помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.

Летом 2018 года, после отставки Алексея, Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в 2019 году – наставником команды.

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Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны. Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и яркий "золотой" год.

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Артем Милевский, Евгений Хачериди, Новости спорта, Новости футбола, Динамо (Брест), Марцел Личка.
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