Эль-Класико рассудит одиозный судья

Новости спорта:Назначен судья на Эль-Класико.

Главным арбитром перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом" назначен Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Напомним, что поединок должен был пройти еще 26 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, но 18 октября RFEF объявила о переносе центральной игры первого тура на другую дату из-за протестных акций в Каталонии.

В конце концов комитет по проведению соревнований федерации назначил новой датой матча среду, 18 декабря.