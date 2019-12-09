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Эль-Класико рассудит одиозный судья

Эль-Класико рассудит одиозный судья
15:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Назначен судья на Эль-Класико.

Главным арбитром перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом" назначен Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Напомним, что поединок должен был пройти еще 26 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, но 18 октября RFEF объявила о переносе центральной игры первого тура на другую дату из-за протестных акций в Каталонии.

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В конце концов комитет по проведению соревнований федерации назначил новой датой матча среду, 18 декабря.

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Реал, Барселона, Примера, Новости футбола.
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