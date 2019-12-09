Яремчук: Хочу жить в Украине

Новости спорта:Роман Яремчук рассказал, что ему больше нравится Украина, чем Россия.

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, где хотел бы жить.

– Что нравится в Бельгии больше всего в плане жизни?

– Сложно сказать. Вообще я хочу жить в Украине – я не фанат жизни в Европе. Да, многие стремятся переехать в Европу, но мне там все как-то скучно, мало движения. Хотя кому-то это и нравится, но у меня такой характер, что хочется иного. Плюс, конечно, мне ближе менталитет украинцев, чем европейцев.

– Что именно не нравится в европейском образе жизни?

– Когда попадаешь туда и начинаешь жить в этой среде, глубже понимаешь самих людей и их взгляды на жизнь. И мне не нравятся эти взгляды на жизнь. Ну и само пребывание в чужой среде тоже играет роль.

Уверен, если обычного бельгийца вдруг забросить в Украину, то через некоторое время он тоже уверенно скажет: «Хочу жить в Бельгии», – сказал Яремчук.