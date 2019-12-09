Бразильский клуб имеет серьезные долги перед Зарей

Новости спорта:Крузейро имеет долг перед Зарей, за футболиста, который не сыграл за луганчан и матча.

Бразильский «Крузейро», который накануне впервые в истории вылетел из Серии А, может начать следующий сезон в чемпионате Бразилии с отрицательным балансом набранных очков.

«Крузейро» грозит снятие 6 очков за долг в 1,5 миллиона евро перед «Зарей» за переход нападающего Виллиана Гомеса, который в настоящий момент является футболистом «Палмейраса».

Изначально ФИФА наказала «Крузейро» снятием 6 очков еще в мае нынешнего года, но бразильский клуб обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде. Ожидается, что решение этого органа станет известно в марте 2020 года, и если оно будет негативным для «Крузейро», то у клуба будет еще 90 дней, чтобы погасить долг. Если бразильцы этого не сделают, то будут лишены 6 очков.

Напомним, что Виллиан Гомес не выступал за «Зарю», а играл в Украине за «Металлист». Но с началом войны на востоке страны бразилец покинул харьковский клуб, отправившись в аренду в «Крузейро». Впоследствии «Металлист» передал экономические права на форварда «Заре», из-за чего у «лис» и возник долг перед клубом из Луганска.