Бавария хочет купить одного из лучших игроков УПЛ

Новости спорта:Тете всерьез заинтересовал Баварию.

В ближайшее время в Украину прибудет делегация «Баварии», задачей которой будет провести переговоры с руководством «Шахтера» о покупке 19-летнего бразильского вингера Тете.

О сумме, которую «Бавария» готова предложить за Тете не сообщается, но ранее в СМИ писалось, что «Шахтер» может отпустить своего таланта за 50 миллионов евро.

Напомним, «Бавария» уже имеет опыт деловых контактов с «Шахтером». Летом 2015 года мюнхенский гранд за 30 миллионов евро приобрел у «горняков» Дугласа Косту, который ныне играет за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что на Тете претендует «Милан», а сам футболист, комментируя интерес итальянцев, заявил, что пока хочет остаться в «Шахтере».