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Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
21:01 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Маркевич в негативном ключе высказался о экс-владельце Металлиста.

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал об экс-владельце клуба Сергее Курченко.

- Было такое, что Курченко просил, чтобы футболистам дали наушники, чтобы вы им подсказывали, что делать на поле?

– Нет. Во-первых, я бы того не допустил. Я с ним поговорил. Ждал его часов 5. Мы договорились на 12.00, а встретились где-то в 17-18.00. В Киеве прошла встреча. Я понял, что это полный дилетант, что это для него будет, скорее всего, забава. Так оно и случилось.

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Но самое страшное, что мы тогда были лидерами. А он сразу продал Тайсона. Я понял, что это начало конца. Хотя мы и без Тайсона заняли второе место, но, конечно, могли выиграть чемпионат. Мы усилили «Шахтер», ослабили «Металлист».

- Вам сразу все стало понятно о Курченко при первой встрече?

– Да, сразу. Это не его было, он абсолютно другим занимался. Он где-то прочитал, что все богатые люди владеют командой. Вот он и решил иметь команду. Теперь видите, к чему это привело, – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич, УПЛ, Новости футбола, Александр Курченко.
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