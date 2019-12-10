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Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)

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Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Лондонский Арсенал прервал свою впечатляющую серию без побед в АПЛ.

В заключительном матче 16-го тура английской Премьер-лиги Арсенал одержал волевую победу на поле Вест Хэма.

В конце первого тайма Молотобойцы благодаря голу Анджело Огбонны вышли вперед. Однако во втором тайме Арсенал продемонстрировал фантастическую реализацию — Канониры забили трижды после трех ударов в створ.

В течение всего девяти минут за Арсенал забивали Габриэль Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг. Как итог, Канониры одержали первую победу в чемпионате Англии с октября. Также команда впервые выиграла под руководством Фредди Юнгберга.

Впервые за долгое время не попал в заявку Вест Хэма Андрей Ярмоленко — украинский полузащитник травмировал спину перед матчем.

Обзор матча:

Арсенал набрал 22 очка и поднялся на девятое место. Вест Хэм с 16 очками остался на 16-й позиции. Идущий в зоне вылета Саутгемптон команда Мануэля Пеллегрини опережает всего на один балл.

Именно со Святыми Вест Хэму предстоит сыграть на выезде в следующем туре. Арсенал дома примет Манчестер Сити.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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