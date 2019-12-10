Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)

В заключительном матче 16-го тура английской Премьер-лиги Арсенал одержал волевую победу на поле Вест Хэма.
В конце первого тайма Молотобойцы благодаря голу Анджело Огбонны вышли вперед. Однако во втором тайме Арсенал продемонстрировал фантастическую реализацию — Канониры забили трижды после трех ударов в створ.
В течение всего девяти минут за Арсенал забивали Габриэль Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг. Как итог, Канониры одержали первую победу в чемпионате Англии с октября. Также команда впервые выиграла под руководством Фредди Юнгберга.
Впервые за долгое время не попал в заявку Вест Хэма Андрей Ярмоленко — украинский полузащитник травмировал спину перед матчем.
Обзор матча:
Арсенал набрал 22 очка и поднялся на девятое место. Вест Хэм с 16 очками остался на 16-й позиции. Идущий в зоне вылета Саутгемптон команда Мануэля Пеллегрини опережает всего на один балл.
Именно со Святыми Вест Хэму предстоит сыграть на выезде в следующем туре. Арсенал дома примет Манчестер Сити.