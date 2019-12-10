Вербич - о Барселоне, VAR и матче с Лугано в Лиге Европы

Новости спорта:Лидер Динамо Беньямин Вербич ответил на вопросы болельщиков киевского клуба.

Словенский вингер киевского Динамо Беньямин Вербич побывал на фан-встрече столичного клуба и ответил на вопросы от поклонников.

"Очень рад видеть болельщиков после таких игр, как с Зарей. В этом сезоне нам не везет, но спасибо вам за поддержку. Надеюсь, дальше будет лучше.

Как я захотел стать футболистом? Мой папа был футболистом, он меня очень мотивировал. Также мы постоянно с братом дома играли в футбол. Смотрел игры Барселоны и других самых лучших команд.

Самый запоминающий матч? Было очень много хороших игр. Самая запоминающаяся — с Шахтером в прошлом сезоне, когда мы выиграли. Тогда на стадион пришло много болельщиков. Хорошо играть при такой атмосфере. Хотелось бы, чтобы и в четверг на Лугано было не меньше 30 тысяч.

Хотел бы поиграть в клубе из топ-5 чемпионатов? Мечта каждого футболиста — играть в команде из топ-5 чемпионатов, но в футболе никогда не знаешь, что будет. Мы играем за Динамо и думаем только о Динамо.

Как отношусь к последним нововведениям в футболе? Систему VAR не поддерживаю. Если бы забил гол на 93-й минуте и его отменили, то не знаю, что делал бы. Футбол был бы лучше без VAR", - приводит слова игрока клубный сайт Динамо.