Скачать
Вторник, 10.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

Вербич - о Барселоне, VAR и матче с Лугано в Лиге Европы

Смотрите фото (3)
Вербич - о Барселоне, VAR и матче с Лугано в Лиге Европы
12:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Лидер Динамо Беньямин Вербич ответил на вопросы болельщиков киевского клуба.

Словенский вингер киевского Динамо Беньямин Вербич побывал на фан-встрече столичного клуба и ответил на вопросы от поклонников.

"Очень рад видеть болельщиков после таких игр, как с Зарей. В этом сезоне нам не везет, но спасибо вам за поддержку. Надеюсь, дальше будет лучше.

Как я захотел стать футболистом? Мой папа был футболистом, он меня очень мотивировал. Также мы постоянно с братом дома играли в футбол. Смотрел игры Барселоны и других самых лучших команд.

Самый запоминающий матч? Было очень много хороших игр. Самая запоминающаяся — с Шахтером в прошлом сезоне, когда мы выиграли. Тогда на стадион пришло много болельщиков. Хорошо играть при такой атмосфере. Хотелось бы, чтобы и в четверг на Лугано было не меньше 30 тысяч.

Хотел бы поиграть в клубе из топ-5 чемпионатов? Мечта каждого футболиста — играть в команде из топ-5 чемпионатов, но в футболе никогда не знаешь, что будет. Мы играем за Динамо и думаем только о Динамо.

Как отношусь к последним нововведениям в футболе? Систему VAR не поддерживаю. Если бы забил гол на 93-й минуте и его отменили, то не знаю, что делал бы. Футбол был бы лучше без VAR", - приводит слова игрока клубный сайт Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич, VAR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
02 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
03 "Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
04 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
05 Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь