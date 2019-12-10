Экс-наставник Карпат возглавил клуб Первой лиги Украины

Новости спорта:Александр Чижевский возглавил Агробизнес, которым ранее руководил Остап Маркевич.

Клуб Первой лиги Украины Агробизнес возглавил бывший тренер Карпат Александр Чижевский, сообщает официальный сайт клуба из Волочиска.

В его тренерский штаб войдет Михаил Дячук-Ставицкий, который во львовском клубе неоднократно работал исполняющим обязанности тренера, а также занимал функциональные должности.

Под руководством Чижевского Карпаты набрали пять очков в шести стартовых матчах текущего сезона УПЛ. На посту наставника львовян его сменил экс-коуч Олимпика Роман Санжар.

Ранее Агробизнес тренировал сын Мирона Маркевича Остап, который покинул свою должность в октябре.

В данный момент клуб из Хмельницкой области находится на четвертом месте турнирной таблицы Первой лиги, в активе команды 37 очков после 19 сыгранных туров.