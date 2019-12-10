Ривер Плейт намерен выкупить Карраскаля: названа сума

Новости спорта:Ривер Плейт готов выкупить вингера Карпат Хорхе Карраскаля.

Аргентинское издание TyC Sports заявляет, что президент "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онорфио подтвердил намерение клуба выкупить контракт 21-летнего колумбийского полузащитника львовских "Карпат" Хорхе Карраскаля.

Д'Онорфио назвал и стоимость выкупа контракта Карраскаль - 2,5 млн евро.

Напомним, что "Карпаты" не рассчитались за футболиста с предыдущим его клубом - испанской "Севильей". Потому зелено-белым грозит трансферный бан. Однако выкуп "Ривер Плейт" футболиста может стать спасением для украинского клуба.

Хорхе Карраскаль выступал за "Карпаты" с лета 2017 по январь 2019. Тогда перешел в аренду в "Ривер Плейт" за 500 000 евро.