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Ривер Плейт намерен выкупить Карраскаля: названа сума

Ривер Плейт намерен выкупить Карраскаля: названа сума
12:27 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Instagram

Новости спорта:Ривер Плейт готов выкупить вингера Карпат Хорхе Карраскаля.

Аргентинское издание TyC Sports заявляет, что президент "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онорфио подтвердил намерение клуба выкупить контракт 21-летнего колумбийского полузащитника львовских "Карпат" Хорхе Карраскаля.

Д'Онорфио назвал и стоимость выкупа контракта Карраскаль - 2,5 млн евро.

Напомним, что "Карпаты" не рассчитались за футболиста с предыдущим его клубом - испанской "Севильей". Потому зелено-белым грозит трансферный бан. Однако выкуп "Ривер Плейт" футболиста может стать спасением для украинского клуба.

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Хорхе Карраскаль выступал за "Карпаты" с лета 2017 по январь 2019. Тогда перешел в аренду в "Ривер Плейт" за 500 000 евро.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Хорхе Карраскаль.
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