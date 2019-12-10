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Кучук из Руха переберется в Китай, где поборется за чемпионство

Кучук из Руха переберется в Китай, где поборется за чемпионство
13:33 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: ФК Рух

Новости спорта:Леонид Кучук может возглавить китайский клуб "Бэйцзин Гоань" из Пекина.

Белорусский футбольный тренер Леонид Кучук может возглавить китайский клуб "Бэйцзин Гоань" из Пекина. Об этом сообщают российские СМИ.

Этого розыгрыша чемпионата команда, в которой в частности, играет бразилец Ренато Аугусто, заняла 2 позицию в турнирной таблице после "Евергранда" (Гуанчжоу).

Боссы "Бэйцзин Гоань" надеялись на чемпионство и не довольны таким положением дел. Поэтому, по слухам, действительного тренера, француза Бруно Женезио, собираются уволить.

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Кучук отказался комментировать информацию о назначении "Бэйцзин Гоань" и заверил "Известия", что ничего не слышал об этом предложении.

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Футбол, Леонид Кучук, Новости футбола, ФК Бэйцзин Гоань.
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