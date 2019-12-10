Кучук из Руха переберется в Китай, где поборется за чемпионство

Белорусский футбольный тренер Леонид Кучук может возглавить китайский клуб "Бэйцзин Гоань" из Пекина. Об этом сообщают российские СМИ.
Этого розыгрыша чемпионата команда, в которой в частности, играет бразилец Ренато Аугусто, заняла 2 позицию в турнирной таблице после "Евергранда" (Гуанчжоу).
Боссы "Бэйцзин Гоань" надеялись на чемпионство и не довольны таким положением дел. Поэтому, по слухам, действительного тренера, француза Бруно Женезио, собираются уволить.
Кучук отказался комментировать информацию о назначении "Бэйцзин Гоань" и заверил "Известия", что ничего не слышал об этом предложении.