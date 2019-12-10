В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание

В катарском городе Доха состоится клубный чемпионат мира по футболу. Первый поединок состоится 11 декабря в 19:25. Фаворитами турнира считаются английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго», которые начнут турнир со стадии 1/2 финала.
Все матчи турнира будет транслировать телеканал UA:Перший. Ниже приведено расписание трансляций.
Клубный чемпионат мира 2019 по футболу
Доха (Катар), 11–21 декабря
11 декабря
19:25. Матч плей-офф. Аль-Садд (Катар) – Иенген Спорт (Новая Каледония)
14 декабря
17:00. 1/4 финала. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Эсперанс (Тунис) (начало матча – в 16:00)
22:30. 1/4 финала. Монтеррей (Мексика) – победитель плей-офф (начало матча – в 19:30)
17 декабря
16:30. Матч за пятое место между проигравшими в 1/4 финала
19:30. 1/2 финала с участием Фламенго (Бразилия)
18 декабря
19:30. 1/2 финала с участием Ливерпуля (Англия)
21 декабря
16:30. Матч за третье место.
19:30. Финал.