В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание

Новости спорта:Соревнования пройдут в катарском городе Доха с 11 по 21 декабря.

В катарском городе Доха состоится клубный чемпионат мира по футболу. Первый поединок состоится 11 декабря в 19:25. Фаворитами турнира считаются английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго», которые начнут турнир со стадии 1/2 финала.

Все матчи турнира будет транслировать телеканал UA:Перший. Ниже приведено расписание трансляций.

Клубный чемпионат мира 2019 по футболу

Доха (Катар), 11–21 декабря

11 декабря

19:25. Матч плей-офф. Аль-Садд (Катар) – Иенген Спорт (Новая Каледония)

14 декабря

17:00. 1/4 финала. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Эсперанс (Тунис) (начало матча – в 16:00)

22:30. 1/4 финала. Монтеррей (Мексика) – победитель плей-офф (начало матча – в 19:30)

17 декабря

16:30. Матч за пятое место между проигравшими в 1/4 финала

19:30. 1/2 финала с участием Фламенго (Бразилия)

18 декабря

19:30. 1/2 финала с участием Ливерпуля (Англия)

21 декабря

16:30. Матч за третье место.

19:30. Финал.