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Лига Европы: решающий матч для Динамо

Лига Европы: решающий матч для Динамо
18:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В этот четверг «Динамо» ожидает один из самых важных матчей сезона.

От его результата будет зависеть, сыграет ли команда весной в плей-офф Лиги Европы. Растеряв очки в групповом этапе, киевляне серьезно усложнили выполнения задачи. Теперь команде нужно обыгрывать дома «Лугано», чтобы рассчитывать на место в 1/16 финала.

Конечно, при определенных раскладах может устроить и ничья, но до этого лучше не доводить. «Лугано» уже ни на что не претендует, но хлопнуть на прощанье дверью швейцарцам ничего не мешает. Тем более, что дома они уже сыграли с «Динамо» 0:0. А в этот раз из-за дисквалификаций киевляне не смогут рассчитывать сразу на трех ключевых исполнителей: Сидорчука, Вербича и Шабанова.

Тем не менее, и без них у подопечных Алексея Михайличенко неплохие шансы – 76% на победу от аналитиков Parimatch. К тому же недавнее домашнее поражение «Заре» в чемпионате должно стать отличным поводом реабилитироваться перед своими болельщиками.

Кстати, не все гладко с составом и у «Лугано». Кроме дисквалифицированного Жуниора из-за травм могут не сыграть Марич, Родригес, Саббатини и Герндт. Впрочем, для швейцарцев результат, напомним, уже не важен.

Вряд ли стоит ожидать, что в такой ситуации «Динамо» выдаст яркий матч. Важней всего для киевлян – это три очка и не так важно, как именно их удастся добыть. В случае победы команда сможет перевести дух и спокойно ждать 16 декабря, когда состоится жеребьевка плей-офф. А за зиму можно будет и провести работу над ошибками, и усилить состав.

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УЕФА, Лига Европы, ЛЕ, ФК Динамо (Киев), ФК Лугано.
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