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Стоимость Ярмоленко упала на 5 миллионов евро

Стоимость Ярмоленко упала на 5 миллионов евро
19:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма потерял в цене на сайте Transfermarkt.

Специализирующийся на оценке стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил свою базу для игроков английской Премьер-лиги.

Среди них оказался и Андрей Ярмоленко. Цена на украинского футболиста уменьшилась и на данный момент составляет 15 миллионов евро.

Ранее стоимость Ярмоленко была на пять миллионов больше. Максимальный показатель украинца в карьере — 25 миллионов евро.

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Стоит отметить, что цена Александра Зинченко из Манчестер Сити не изменилась и продолжает оставаться на уровне 30 млн евро.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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