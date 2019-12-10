Стоимость Ярмоленко упала на 5 миллионов евро

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма потерял в цене на сайте Transfermarkt.

Специализирующийся на оценке стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил свою базу для игроков английской Премьер-лиги.

Среди них оказался и Андрей Ярмоленко. Цена на украинского футболиста уменьшилась и на данный момент составляет 15 миллионов евро.

Ранее стоимость Ярмоленко была на пять миллионов больше. Максимальный показатель украинца в карьере — 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что цена Александра Зинченко из Манчестер Сити не изменилась и продолжает оставаться на уровне 30 млн евро.