Наставник Шахтера: Аталанта всегда играет одинаково

Новости спорта:Главный тренер - о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

"Травмы Иличича и Сапаты? Еще до начала сезона составляется заявка на сезон, куда входят все необходимые футболисты. Там огромное количество игроков, все взаимозаменяемы. Я уверен, что тренер Аталанты - Джан Пьеро Гасперини - хотел, чтобы все игроки были в его распоряжении. Тем не менее, не думаю, что из-за двух футболистов игра Аталанты сильно изменится".

"У Руслана Малиновского, например, удар сильнее из-за пределов штрафной, чем у Иличича, который заводит мяч ближе к воротам. Но не стоит рассматривать соперника под таким углом. Самое интересное – групповые динамики".

"Важно то, как Аталанта атакует, защищается и работает при стандартах. Я всегда рассматриваю команду как единый коллектив. Какой бы ни был состав, Аталанта всегда играет одинаково. Они показывают одни и те же динамики в любом составе", - заявил Каштру.

Напомним, что поединок между донецким Шахтером и бергамской Аталантой состоится в среду, 11 декабря. Букмекеры оценивают шансы обеих команд почти как равные.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этой встречи, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.