Ливерпуль не дал Зальцбургу шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Ливерпуль лишил РБ Зальцбург теплившихся надежд на выход в плей-офф ЛЧ.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему ассистировали Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Наби Кейта, которому ассистировал Садио Мане. Через минуту преимущество английского клуба увеличил Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы Е и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (7) завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.

РБ Зальцбург — Ливерпуль 0:2

Голы: Мане, 53, Салах, 58

РБ Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер — Мвепу, Юнузович (Дака, 68) — Минамино, Собослаи (Ашимеру 90) — Хван, Холаннд (Окугава, 76).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87) — Салах, Фирмино (Милнер, 76), Мане.

Предупреждение: Мане.