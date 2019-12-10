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Гасперини: Шансы Шахтера немного выше

Гасперини: Шансы Шахтера немного выше
22:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Аталанты прокомментировал грядущий матч против Шахтера.

На традиционной предматчевой пресс-конференции Джан Пьеро Гасперини заявил, что его подопечные верят в свои силы, но посетовал на кадровые проблемы.

"Мы верим в свои силы после сложного начала в этом турнире, трех поражений кряду, у нас еще есть возможности бороться за выход в следующий этап. Это дает нам, в первую очередь, психологические силы.

У Аталанты сейчас много травмированных игроков. Достаточно сложно определять стартовый состав. В линии обороны всего три центральных защитника. Совершенно нет возможности для ротации. Случаются такие отрезки сезона, когда важные матчи приходится встречать в такой ситуации.

Тем более, у нас дисквалифицирован Толой. Естественно, я бы предпочел подойти к поединку в полном составе. Команда растет от матча к матчу, в отсутствие Сапаты команда становится лучше. Я с оптимизмом смотрю в завтрашний день".

Главный тренер Аталанты также сравнил шансы команд на выход из группы, отдав небольшое предпочтение "горнякам".

"Равны ли шансы на итоговый успех? Считаю, что у Шахтера их больше, хотя бы исходя из положения команд в турнирной таблице. Шахтер не обязан рисковать в завтрашнем матче в отличие от нас. Мы должны играть на победу, поэтому я считаю, что шансы Шахтера немного выше".

Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда прогрессировала после домашнего матча с Шахтером и готова бороться за победу.

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"С первого матча против Шахтера наша команда провела много хороших матчей не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Если же вспоминать первый поединок с Шахтером то он был равных возможностей. Результат был не закономерен, хотя Шахтер великолепно провел матч в техническом плане. Другой результата матча был более справедливым. Надеюсь мы сможем добиться нужного результата завтра.

В начале нашего турнирного пути сказывалась неопытность. Аталанта была вынуждена много учиться, ибо это непривычный формат. В матче против Манчестер Сити мы поняли, что можно играть с командами такого уровня. Потом провели великолепный поединок с Динамо Загреб. Нам вполне по силами добиться нужного результата", — сказал Гасперини на пресс-конференции.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Джан Пьеро Гасперини.
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