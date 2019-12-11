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Наставник Гента: Клуб намерен сохранить Яремчука

Наставник Гента: Клуб намерен сохранить Яремчука
07:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Йес Торуп рассказал о прогрессе украинского форварда Романа Яремчука.

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал, что руководство клуба обеспокоено интересом других команд к Роману Яремчукк и его партнера Джонатана Дэвида.

"На прошлой неделе у беседовал с руководством клуба, которое весьма обеспокоено активным интересом нескольких европейских клубов к Роману Яремчуку и Джонатана Дэвида. За последний месяц скауты в три раза чаще стали посещать наши матчи.

Мне этот интерес вполне понятен, поскольку в нынешнем сезоне Джонатан и Роман здорово прогрессировали во многих аспектах игры как в клубе, так и в своих сборных. Они на втором месте среди лучших бомбардиров Лиги Жупиле.

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Роман Яремчук, Джонатан Дэвид и Лоран Депуатр - лучше ударное трио чемпионата Бельгии. Они забили 70% голов Гента. Их же заслуга и во втором месте в чемпионате и неплохих выступлениях в Лиге Европы. Это и объясняет опасения руководства к игрокам, клуб хочет сохранить эту супер-троицу как минимум еще на один сезон", - цитирует слова тренера Sport Foot Magazine.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент, Йес Торуп.
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