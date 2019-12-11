Наставник Гента: Клуб намерен сохранить Яремчука

Новости спорта:Йес Торуп рассказал о прогрессе украинского форварда Романа Яремчука.

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал, что руководство клуба обеспокоено интересом других команд к Роману Яремчукк и его партнера Джонатана Дэвида.

"На прошлой неделе у беседовал с руководством клуба, которое весьма обеспокоено активным интересом нескольких европейских клубов к Роману Яремчуку и Джонатана Дэвида. За последний месяц скауты в три раза чаще стали посещать наши матчи.

Мне этот интерес вполне понятен, поскольку в нынешнем сезоне Джонатан и Роман здорово прогрессировали во многих аспектах игры как в клубе, так и в своих сборных. Они на втором месте среди лучших бомбардиров Лиги Жупиле.

Роман Яремчук, Джонатан Дэвид и Лоран Депуатр - лучше ударное трио чемпионата Бельгии. Они забили 70% голов Гента. Их же заслуга и во втором месте в чемпионате и неплохих выступлениях в Лиге Европы. Это и объясняет опасения руководства к игрокам, клуб хочет сохранить эту супер-троицу как минимум еще на один сезон", - цитирует слова тренера Sport Foot Magazine.