Шахтер - Аталанта: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов против Аталанты.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов против Аталанты. В нее попал 21 игрок, сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Среди них – недавно вернувшиеся после повреждений Марлос и Исмаили.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат

Нападающие: Мораес

Матч Шахтер – Аталанта состоится завтра, 11 декабря. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.

Горняки занимают второе место в группе C, имея в активе 6 очков. От ближайшего преследователя – Динамо Загреб подопечных Каштру отделяет одно очко.