Шахтер - Аталанта: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов против Аталанты. В нее попал 21 игрок, сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Среди них – недавно вернувшиеся после повреждений Марлос и Исмаили.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат
Нападающие: Мораес
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Кто в заявке «Шахтера» на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов? ⠀ @luis_castro_official назвал список из 21 игрока. Ваш идеальный состав на #ШахтерАталанта? ⠀ Who is on #Shakhtar’s player list for the match vs Atalanta in the @ChampionsLeague? ⠀ @luis_castro_official named the list of 21 players. What is your dream team for #ShakhtarAtalanta? ⠀ Хто в заявці «Шахтаря» на матч з «Аталантою» в Лізі чемпіонів? ⠀ @luis_castro_official оголосив список із 21 гравця. Ваш ідеальний склад на #ШахтарАталанта? #UCL
Матч Шахтер – Аталанта состоится завтра, 11 декабря. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.
Горняки занимают второе место в группе C, имея в активе 6 очков. От ближайшего преследователя – Динамо Загреб подопечных Каштру отделяет одно очко.