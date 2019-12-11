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Юному таланту Барселоны Фати покорился уникальный рекорд в ЛЧ (Видео)

Юному таланту Барселоны Фати покорился уникальный рекорд в ЛЧ (Видео)
08:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ансу Фати отличился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Полузащитник Барселоны Ансу Фати отличился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (2:1), тем самым установив невероятный рекорд.

Уроженец Гвинеи-Бисау после выхода на замену точно пробил в угол ворот Хандановича, забив в ЛЧ в возрасте 17 лет и 40 дней — это самый юный автор гола в истории турнира, сообщает сайт Барселоны.

Ранее наиболее молодым футболистом, который забивал в Лиге чемпионов был игрок Олимпиакоса Питер Офори-Куайе (17 лет, 6 месяцев и 7 дней), которого Фати обошел почти на полгода. Офори-Куайе отличился в ворота Русенборга в 1997 году.

Обзор матча:

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В нынешнем сезоне испанец провел за Барселону 12 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 передачу.

Каталонцы из первого места вышли в плей-офф ЛЧ, опередив в своей группе Боруссию Д, Интер и Славию. Команда Вальверде также лидирует в турнирной таблицы Ла Лиги.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Ансу Фати.
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