Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

Новости спорта:Шахтер может как выйти в плей-офф ЛЧ, так и остаться без еврокубков вообще.

В среду, 11 декабря в Харькове пройдет матч последнего 6-го тура группы C Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий Шахтер и Аталанта. Для обеих команд этот матч станет определяющим в борьбе за евровесну.

Перед последним туром в группе С Манчестер Сити имеет 11 очков и точно не потеряет первое место. В борьбе за второе место в группе участвуют Шахтер (6), Динамо Загреб (5) и Аталанта (4).

Турнирные расклады:

Лучшая из этих трех команд продолжит борьбу в 1/8 финала ЛЧ, занявшая третье место в группе команда перейдет в Лигу Европы (на стадию 1/16 финала), а занявшая последнее место – завершит борьбу в еврокубках.

Если Шахтер выиграет у Аталанты, то "горняки" выйдут в плей-офф со второго места, а Аталанта точно останется четвертой командой в группе.

Если Шахтер и Аталанта сыграют вничью, то их судьба будет зависеть от матча Ман Сити и Динамо Загреб. Если там выиграют загребцы, то именно они займут второе место в группе, а Шахтер тогда отправится в Лигу Европы.

Если в Загребе будет ничья или победа Ман Сити, то Шахтер станет вторым в группе, а Динамо З – третьим, ведь у хорватов преимущество над Аталантой по личным встречам.

Если Шахтер проиграет, а Динамо не победит, "горняки" выйдут в Лигу Европы.

Самый неудачный расклад для украинских болельщиков – это поражение Шахтера от Аталанты и победа Динамо Загреб над Ман Сити. В таком случае горняки вообще прекратят борьбу в еврокубках, а в плей-офф Лиги чемпионов окажется загребский клуб.