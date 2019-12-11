Скачать
Среда, 11.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Легенда Милана Гаттузо возглавит Наполи

Легенда Милана Гаттузо возглавит Наполи
09:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-тренер Милана подпишет соглашение с неаполитанцами до июня 2020 года.

Бывший тренер Милана Дженнаро Гаттузо сегодня подпишет соглашение с Наполи. Итальянец сменит на посту главного тренера своего бывшего наставника по Милану — Карло Анчелотти.

Контракт Гаттузо будет рассчитан до июня 2020 года, сообщает gianlucadimarzio.com. Кроме того, в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении контракта с Гаттузо на год в случае выхода в Лигу чемпионов. Также отметим, что у обеих сторон будет возможность двухстороннего прекращения сотрудничества до завершения срока контракта.

Отмечается, что Гаттузо с собой приведет новый тренерский штаб из семи человек. Единственным, кто останется на своем месте в Наполи — это тренер вратарей Алессандро Ниста, который начинал работать еще при Сарри.

Участник плей-офф Лиги чемпионов уволил тренера

Сегодня ночью стало известно, что Наполи объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянец был уволен после убедительной победы над Генком (4:0) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, гарантировавшей Наполи место в плей-офф турнира.

Самого Анчелотти, в свою очередь, связывают с возможным назначением в английские Арсенал и Эвертон.

Отметим, что помимо Гаттузо, на пост главного тренера Наполи рассматривался бывший главный тренер Интера и Ромы Лучано Спаллетти. Однако 60-летний наставник предпочел взять годичный перерыв от тренерской деятельности после ухода из Интера по окончании прошлого сезона.

На сегодняшний день Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского первенства и отстает от лидирующего Интера на 17 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карло Анчелотти, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
02 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
03 Лига Европы: решающий матч для Динамо
04 Ливерпуль не дал Зальцбургу шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
05 Топ-10 популярных спортсменов 2019 года в Twitter
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь