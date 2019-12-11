Легенда Милана Гаттузо возглавит Наполи

Новости спорта:Экс-тренер Милана подпишет соглашение с неаполитанцами до июня 2020 года.

Бывший тренер Милана Дженнаро Гаттузо сегодня подпишет соглашение с Наполи. Итальянец сменит на посту главного тренера своего бывшего наставника по Милану — Карло Анчелотти.

Контракт Гаттузо будет рассчитан до июня 2020 года, сообщает gianlucadimarzio.com. Кроме того, в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении контракта с Гаттузо на год в случае выхода в Лигу чемпионов. Также отметим, что у обеих сторон будет возможность двухстороннего прекращения сотрудничества до завершения срока контракта.

Отмечается, что Гаттузо с собой приведет новый тренерский штаб из семи человек. Единственным, кто останется на своем месте в Наполи — это тренер вратарей Алессандро Ниста, который начинал работать еще при Сарри.

Сегодня ночью стало известно, что Наполи объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянец был уволен после убедительной победы над Генком (4:0) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, гарантировавшей Наполи место в плей-офф турнира.

Самого Анчелотти, в свою очередь, связывают с возможным назначением в английские Арсенал и Эвертон.

Отметим, что помимо Гаттузо, на пост главного тренера Наполи рассматривался бывший главный тренер Интера и Ромы Лучано Спаллетти. Однако 60-летний наставник предпочел взять годичный перерыв от тренерской деятельности после ухода из Интера по окончании прошлого сезона.

На сегодняшний день Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского первенства и отстает от лидирующего Интера на 17 очков.