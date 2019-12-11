Скачать
Среда, 11.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Конте - о матче с Барселоной: Гол Фати нас убил

Конте - о матче с Барселоной: Гол Фати нас убил
10:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Барселоны.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Барселоны (1:2). По его словам, команду подвела реализация голевых моментов.

«У нас были шансы добиться победы, мы создали достаточное количество моментов, но нас подвела реализация. У меня нет претензий к футболистам».

«Мы заслуживали большего в этой группе. Однако нам удалось получить ценный опыт. Сейчас команда разочарована результатом, ведь все могло закончиться иначе»

Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря

«Нас убил гол Фати. Обидно за болельщиков, которые создали невероятную атмосферу на Сан-Сиро и поддерживали нас на протяжении всего матча», — цитирует слова Конте официальный сайт УЕФА.

Интер завершил групповой этап ЛЧ на третьем месте и будет играть в Лиге Европы. В плей-офф Лиги чемпионов вышли Барселона и Боруссия Д.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
02 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
03 Лига Европы: решающий матч для Динамо
04 Ливерпуль не дал Зальцбургу шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
05 Украинские биатлонисты попали в больницу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь