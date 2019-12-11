Конте - о матче с Барселоной: Гол Фати нас убил

Новости спорта:Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Барселоны.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Барселоны (1:2). По его словам, команду подвела реализация голевых моментов.

«У нас были шансы добиться победы, мы создали достаточное количество моментов, но нас подвела реализация. У меня нет претензий к футболистам».

«Мы заслуживали большего в этой группе. Однако нам удалось получить ценный опыт. Сейчас команда разочарована результатом, ведь все могло закончиться иначе»

«Нас убил гол Фати. Обидно за болельщиков, которые создали невероятную атмосферу на Сан-Сиро и поддерживали нас на протяжении всего матча», — цитирует слова Конте официальный сайт УЕФА.

Интер завершил групповой этап ЛЧ на третьем месте и будет играть в Лиге Европы. В плей-офф Лиги чемпионов вышли Барселона и Боруссия Д.