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Сульшер надеется на скорое возвращение Погба

Сульшер надеется на скорое возвращение Погба
15:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал восстановление после травмы главной звезды клуба.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.

"Ещё слишком рано говорить. Я надеюсь, что он сыграет в этом году. Он очень упорно работает, чтобы вернуться в нужную форму, поэтому мы очень надеемся, что скоро он вернётся на поле и сможем на него рассчитывать", — приводит слова Сульшера Evening Standart.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами. "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого места на пять очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с "Эвертоном". Встреча состоится 15 декабря на стадионе "Олд Траффорд".

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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