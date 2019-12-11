Сульшер надеется на скорое возвращение Погба

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал восстановление после травмы главной звезды клуба.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.

"Ещё слишком рано говорить. Я надеюсь, что он сыграет в этом году. Он очень упорно работает, чтобы вернуться в нужную форму, поэтому мы очень надеемся, что скоро он вернётся на поле и сможем на него рассчитывать", — приводит слова Сульшера Evening Standart.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами. "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого места на пять очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с "Эвертоном". Встреча состоится 15 декабря на стадионе "Олд Траффорд".