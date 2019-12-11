Мбаппе отказал ПСЖ

Новости спорта:Форвард Килиан Мбаппе ответил отказом на предложение парижского клуба.

Нападающий Килиан Мбаппе на данный момент не планирует продлевать соглашение с ПСЖ, сообщает издание Marca.

Парижане обратились к молодому форварду с предложением по новому контракту, однако он ответил отказом. Руководство клуба планирует вернуться к вопросу продления договора с игроком и не намерено принимать предложения от других клубов следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы многие европейские гранды, включая мадридский Реал.