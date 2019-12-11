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Шахтер U-19 - Аталанта U-19: обзор матча Юношеской лиги УЕФА (Видео)

Шахтер U-19 - Аталанта U-19: обзор матча Юношеской лиги УЕФА (Видео)
16:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер U-19 оказался на последнем месте в группе.

В заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 уступил Аталанте U-19 со счетом 1:2. Дублем в составе "черно-синих" отметился Роберто Пикколи, а единственный гол "горняков" записал в свой актив Артем Бондаренко.

По итогам группового раунда, Аталанта финишировала на первом месте с 13 очками, а Шахтер оказался на последнем месте с 2 пунктами.

Шахтер U-19 - Аталанта U-19 1:2

Голы: Бондаренко, 62 – Пикколи, 20, 53.

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Шахтер U-19: Трубин – Козик, Муравский (Эгбуджуо, 55), Якуба, Драмбаев – Гуров (Чирук, 46), Бондаренко (Рудавский, 90), Крыськов – Очеретько (Кобылянский, 90), Сикан, Мудрик (Вьюнник, 84).

Аталанта U-19: Гелми – Бергонци, Околи, Хайденрайх, Броньи – Гут, Панада (Финарди, 77) – Гислени (Сидибе, 77), Кортиновис (Милани, 90), Гисланди – Пикколи.

Предупреждения: Сикан.

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