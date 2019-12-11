Скауты Челси просматривали нападающих Лейпцига и Лиона

Новости спорта:Тимо Вернер и Муса Дембеле могут "пойти на повышение".

Скауты "Челси" просматривали нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера и форварда "Лиона" Муссу Дембеле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов вчера, 10 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб показал, что готов приобретать новых игроков в январское трансферное окно после снятия трансферного запрета. Первым делом "Челси" обратился к позиции нападающего, чтобы увеличить конкуренцию форварду команды Тэмми Абрахаму, так как Миши Батшуайи и Оливье Жиру не способны этого сделать. Француз намерен уйти из клуба, так как хочет получать больше игровой практики.

Тимо Вернер в этом сезоне принял участие в 14 матчах Бундеслиги, забив 15 голов и отдав 5 результативных передач. Сумма отступных немецкого футболиста составляет € 60 млн. Мусса Дембеле в свою очередь 16 раз сыграл в чемпионате Франции, забив при этом 10 мячей.