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"Пережил незабываемые эмоции": Анчелотти попрощался с Наполи

"Пережил незабываемые эмоции": Анчелотти попрощался с Наполи
18:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти попрощался с неаполитанским клубом.

"Я хотел бы лично поблагодарить клуб, его сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь", — написал Анчелотти на странице в "Твиттере".

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" принимал бельгийский "Генк". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места в группе Е.

Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

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Карло Анчелотти, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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