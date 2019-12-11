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Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)

Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
19:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер принимает Аталанту в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В среду, 11 декабря, в Харьков, на стадионе ОСК "Металлист" в 19:55 по киевскому времени донецкий Шахтер проведет решающий матч групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 против Аталанты. 

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов поединка.

Составы команд

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Дентиньо, Коноплянка.

Аталанта: Голлини — Мазьелло, Джимсити, Паломино — Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич, Гомес — Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Барроу, Арана, Ибаньес, Малиновский, Траоре, Хатебур.

Онлайн-трансляция матча

Горняки уже прибыли на стадион:

Красавец ОСК "Металлист" накануне матча:

Перед матчем

В среду определятся все участники 1/8 финала. От группы С место в плей-офф досрочно застолбил за собой "Манчестер Сити", а на вторую путевку шансы сохраняются у 3 клубов. И "Шахтеру" (6 очков), и "Аталанте" (4) необходима победа. Ничья станет для "горняков" положительным результатом лишь в том случае, если "Динамо" З (5) не победит "Сити", а итальянцев она не устраивает категорически.

"Оранжево-черные" трижды кряду в Лиге чемпионов завершили свои матчи вничью. С загребским "Динамо" подопечные Луиша Каштру дважды вели, затем уступали и сравнивали счет в заключительных отрезках, а в 5-м туре с "Манчестер Сити" ответили на точный удар Гюндогана голом Соломона через 13 минут. Обе результативные атаки, завершенные Манором в Милане и Манчестере, собственно, принесли "Шахтеру" 4 очка из 6.

"Горняки" утром 10 декабря провели открытую тренировку в Святошино, а в 18:30 главный тренер Луиш Каштру и полузащитник Алан Патрик стали участниками традиционной предматчевой пресс-конференции на ОСК "Металлист".

Соперник

"Аталанта" хоть и стартовала в групповом раунде с 3 поражений, но легко вернулась в борьбу, добившись ничьей с "Сити" (1:1) и победив "Динамо" З (2:0). В весьма равном квартете дебютант Лиги чемпионов перед последним туром сохраняет все шансы на выход в плей-офф.

В последний раз "Аталанта" проигрывала 23 ноября "Ювентусу" на своем поле (1:3), затем начала победную серию, которая сейчас насчитывает 3 матча. После "Динамо" З "черно-синие" взяли верх в поединках Серии А с "Брешией" (3:0) и "Вероной" (3:2). Примечательно, что в последней встрече решающий гол в компенсированное время сделала тройка центральных защитников – Паломино, Толой и Джимшити.

Итальянский клуб прилетел в Харьков во вторник, 10 декабря, после обеда. А уже вечером бергамаски опробовали поле ОСК "Металлист" и провели тренировку.

в

Предыдущая встреча

1 октября в Милане "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1. Итальянцы забили первыми (на 28-й минуте Сапата замкнул подачу Хатебура с правого фланга), а до этого получили право на пенальти (Пятов взял удар Иличича с точки). "Горняки" до перерыва сравняли счет (Патрик вывел Мораеса один на один, и Жуниор использовал свой шанс) и даже могли выйти вперед, однако Марлос со штрафного пробил в перекладину. Во втором тайме хорошие моменты имели обе команды, а развязка наступила в компенсированное время, когда Додо убежал по флангу и ассистировал Соломону.

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