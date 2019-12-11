Браво пропустил 2 мяча в текущем розыгрыше ЛЧ при 2 ударах в створ его ворот

Новости спорта:Клаудио Браво принял участие в 6 матчах в составе "Манчестер Сити" и пропустил 7 мячей.

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво пропустил два мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов при двух ударах в створ его ворот, сообщает Squawka в своём "твиттере".

Первый мяч 36-летний вратарь пропустил в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Аталантой". Чилиец сыграл 35 минут и пропустил после единственного удара в створ ворот "горожан" за время, когда он находился на поле. Второй мяч был забит в его ворота в матче 6-го тура с загребским "Динамо", который в эти минуты проходит в столице Хорватии. Удар Даниэля Ольмо, который оказался результативным, был первым в створ ворот гостей во встрече.

Всего в текущем сезоне Браво принял участие в 6 матчах в составе "Манчестер Сити" и пропустил 7 мячей.