Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)

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21:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Шахтер в заключительном туре Лиги чемпионов уступил Аталанте.

В среду, 11 декабря, Шахтер в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 принимал Аталанту. Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. 

Шахтер 0:3 Аталанта

Голы: Кастань 68', Пашалич 80', Госенс 90+5'

Предупреждения: Муриэль 23', Фрелер 75', Хатебур (90+1') - Алан Патрик 50', Додо 63'

Удаление: Додо 77' (вторая желтая)

Первый тайм начался фактически со штурма ворот Пятова. Гости раз за разом создавали угрозы у ворот дончан, однако убойнейший момент для взятия ворот Горняки создали сами себе:  после неудачного паса назад, шокированные "подарком" форварды гостей растерялись и не сумели нанести решающий удар по воротам без вратаря. Шахтер выровнял игру и у ворот Голлини также начали появляться голевые моменты. В конце первой 45-минутки лишь невероятная реакция Голлини после удара Мораэса головой не позволила Горнякам выйти вперед.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Второй тайм начался опять же с атак гостей, одна из которых завершилась голом Кастаньи. Правда, в начале рефери зафиксировал офсайд, однако вездесущий VAR исправил ошибку бокового. Шахтер ринулся отыгрываться, однако усложнил задачу команде Додо, который получил красную карточку за 15 минут до конца основного времени. На 80-й минуте поединка вышедший на замену Малиновский оформил ассист со штрафного, отличился Пашалич. Окончательный счет в поединке установил Госенс после вопиющей ошибки Степаненко.

Составы команд:

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете (Марлос 59'), Коваленко (Соломон 71'), Тайсон — Мораес.

Аталанта: Голлини — Мазьелло (Малиновский 61'), Джимсити, Паломино — Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич, Гомес — Муриэль (Ибаньес 71').

В параллельном матче Манчестер Сити обыграл Динамо Загреб. Таким образом из группы С в следующий раунд Лиги чемпионом пробились Манчестер Сити (1-й место) и Аталанта (2-е место). Шахтер (3-е место) сыграет в плей-офф Лиги Европы, загребское Динамо прощается с еврокубками.

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