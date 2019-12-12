Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Катарский Аль-Садд вышел во второй раунд клубного чемпионата мира после победы над Енген Спорт из Новой Каледонии (3:1).
Хозяева соревнований открыли счет на 26-й минуте, но мяч Енген Спорт после перерыва перевел игру на два дополнительных тайма, где футболисты Аль-Садда отличились на 100-й и 114-й минутах.
Во втором раунде турнира Аль-Садд сыграет с мексиканским Монтерреем. Также со второго раунда матчем между собой начинают выступление Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) и Эсперанс (Тунис).
Обзор матча:
Клубный чемпионат мира в катарской Дохе продлится до 21 декабря.