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Четверг, 12.12.2019
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Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

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Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
07:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Катарский Аль-Садд и Енген Спорт из Новой Каледонии открыли новый розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу.

Катарский Аль-Садд вышел во второй раунд клубного чемпионата мира после победы над Енген Спорт из Новой Каледонии (3:1).

Хозяева соревнований открыли счет на 26-й минуте, но мяч Енген Спорт после перерыва перевел игру на два дополнительных тайма, где футболисты Аль-Садда отличились на 100-й и 114-й минутах.

Во втором раунде турнира Аль-Садд сыграет с мексиканским Монтерреем. Также со второго раунда матчем между собой начинают выступление Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) и Эсперанс (Тунис).

Обзор матча:

Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Клубный чемпионат мира в катарской Дохе продлится до 21 декабря.

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КЧМ, ФК Аль-Садд, Клубный чемпионат мира по футболу, КЧМ-2019, ФК Енген Спорт.
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