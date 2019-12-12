Скачать
Четверг, 12.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Гаттузо возглавил Наполи
Гаттузо возглавил Наполи
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
08:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Матчами в группах А, B, C и D завершился и 6-й тур, и групповой этап футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020. 16 лучших команд Европы в среду, 11 декабря, провели свои поединки.

Среди результатов стоит отметить обидное поражение донецкого "Шахтера", который проиграл дома итальянской "Аталанте" и остался без плей-офф Лиги чемпионов.

Результаты 11 декабря

Группа A

"Брюгге" – "Реал Мадрид" 1:3

Голы: 0:1 – 53 Родриго, 1:1 – 55 Ванакен, 1:2 – 64 Винисиус Жуниор, 1:3 – 90 Модрич.

Брюгге – Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59).

Реал Мадрид – Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).

ПСЖ – "Галатасарай" 5:0

Голы: 1:0 – 32 Икарди, 2:0 – 35 Сарабия, 3:0 – 46 Неймар, 4:0 – 63 Мбаппе, 5:0 – 84, пенальти Кавани.

ПСЖ – Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).

Галатасарай – Муслера, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Мариано, Байрам, Лемина, Сери (Инан, 41), Нзонзи (Озбайраклы, 72), Мор (Фалькао, 62), Бельханда, Донк.

Группа B

"Бавария" – "Тоттенхэм" 3:1

Голы: 1:0 – 14 Коман, 1:1 – 20 Сессеньон, 2:1 – 45 Мюллер, 3:1 – 64 Коутиньо.

Бавария – Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87).

Тоттенхэм – Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), Эриксен.

"Олимпиакос" – "Црвена Звезда" 1:0

Гол: 1:0 – 87, пенальти Эль-Араби.

Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90).

Црвена Звезда – Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58).

Группа C

"Динамо Загреб" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габриэл Жезус, 1:2 – 50 Габриэл Жезус, 1:3 – 54 Габриэл Жезус, 1:4 – 84 Фоден.

Динамо Загреб – Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

Манчестер Сити – Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

"Шахтер" – "Аталанта" 0:3

Голы: 0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Группа D

"Атлетико" – "Локомотив" 2:0

Голы: 1:0 – 17, пенальти Жоау Феликс, 2:0 – 54 Фелипе.

Атлетико – Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.

Локомотив – Коченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер (Смолов, 75).

"Байер" – "Ювентус" 0:2

Голы: 0:1 – 75 Роналду, 0:2 – 90 Игуаин.

Байер – Градецки, Бендер, Синкгравен, Драгович, Бендер, Бельараби (Бэйли, 66), Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 66), Диаби, Аларио (Фолланд, 82).

Ювентус – Буффон, Ругани, Демирал, Де Шильо, Данило, Пьянич, Куадрадо (Мураторе, 90), Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, ФК Олимпиакос, ЛЧ, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 Браво пропустил 2 мяча в текущем розыгрыше ЛЧ при 2 ударах в створ его ворот
05 Манчестер Сити вывел Шахтер в плей-офф Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь