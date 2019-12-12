Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)

Новости спорта:Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Матчами в группах А, B, C и D завершился и 6-й тур, и групповой этап футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020. 16 лучших команд Европы в среду, 11 декабря, провели свои поединки.

Среди результатов стоит отметить обидное поражение донецкого "Шахтера", который проиграл дома итальянской "Аталанте" и остался без плей-офф Лиги чемпионов.

Результаты 11 декабря

Группа A

"Брюгге" – "Реал Мадрид" 1:3

Голы: 0:1 – 53 Родриго, 1:1 – 55 Ванакен, 1:2 – 64 Винисиус Жуниор, 1:3 – 90 Модрич.

Брюгге – Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59).

Реал Мадрид – Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).

ПСЖ – "Галатасарай" 5:0

Голы: 1:0 – 32 Икарди, 2:0 – 35 Сарабия, 3:0 – 46 Неймар, 4:0 – 63 Мбаппе, 5:0 – 84, пенальти Кавани.

ПСЖ – Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).

Галатасарай – Муслера, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Мариано, Байрам, Лемина, Сери (Инан, 41), Нзонзи (Озбайраклы, 72), Мор (Фалькао, 62), Бельханда, Донк.

Группа B

"Бавария" – "Тоттенхэм" 3:1

Голы: 1:0 – 14 Коман, 1:1 – 20 Сессеньон, 2:1 – 45 Мюллер, 3:1 – 64 Коутиньо.

Бавария – Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87).

Тоттенхэм – Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), Эриксен.

"Олимпиакос" – "Црвена Звезда" 1:0

Гол: 1:0 – 87, пенальти Эль-Араби.

Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90).

Црвена Звезда – Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58).

Группа C

"Динамо Загреб" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габриэл Жезус, 1:2 – 50 Габриэл Жезус, 1:3 – 54 Габриэл Жезус, 1:4 – 84 Фоден.

Динамо Загреб – Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

Манчестер Сити – Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

"Шахтер" – "Аталанта" 0:3

Голы: 0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Группа D

"Атлетико" – "Локомотив" 2:0

Голы: 1:0 – 17, пенальти Жоау Феликс, 2:0 – 54 Фелипе.

Атлетико – Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.

Локомотив – Коченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер (Смолов, 75).

"Байер" – "Ювентус" 0:2

Голы: 0:1 – 75 Роналду, 0:2 – 90 Игуаин.

Байер – Градецки, Бендер, Синкгравен, Драгович, Бендер, Бельараби (Бэйли, 66), Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 66), Диаби, Аларио (Фолланд, 82).

Ювентус – Буффон, Ругани, Демирал, Де Шильо, Данило, Пьянич, Куадрадо (Мураторе, 90), Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.