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Пятов: Мы не выполнили задачу

Пятов: Мы не выполнили задачу
09:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Андрей Пятов прокомментировал крупное домашнее поражение Аталанте в Лиге чемпионов.

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал крупное домашнее поражение Аталанте в Лиге чемпионов (0:3).

"Тяжелый матч, точно счет не по игре, какие-то голы непонятные. Ничего не предвещало голов, но это футбол – тут нужна максимальная концентрация.

В эпизоде с первым голом Аталанты тоже можно было бы зафиксировать офсайд. Не знаю, как они трактуют. Арбитр должен был давать игроку Аталанты вторую желтую, но, наверное, надо было подольше Додо поваляться. Судья должен за такое давать. Все видели, а он не видел. Но это не снимает с нас ответственность.

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Удаление Додо? Он молодой, сам понимает свои ошибки. Где-то завелся, разозлился, но все учатся на своих ошибках.

Учитывая наши амбиции, мы не выполнили нашу задачу. Но судьба решила, что мы сыграем в Лиге Европы", сказал Пятов.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
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