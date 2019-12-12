Скачать
Четверг, 12.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

"Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках

"Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
09:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Андрей Пятов установил личный анти-рекорд в еврокубках, пропустив в 23-м поединке подряд.

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил в Харькове со счетом 0:3 бергамской Аталанте. "Оранжево-черные" продолжат выступления в Лиге Европы, а их соперники вышли со второго места в плей-офф ЛЧ.

Интересно, что первый номер дончан и сборной Украины Андрей Пятов установил личный анти-рекорд. Голкипер в еврокубках пропустил в 23-м поединке подряд.

Последний раз, когда украинец смог отстоять "на ноль" было в феврале 2017 года, когда Шахтер одолел в рамках 1/16 ЛЕ Сельту со счетом 1:0.

Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Сам же Пятов заявил, что главный судья встречи Феликс Цвайер обязан был удалять Муриэля после подката на Додо, но Андрей не снимает ответственности с себя за поражение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 Браво пропустил 2 мяча в текущем розыгрыше ЛЧ при 2 ударах в створ его ворот
05 Манчестер Сити вывел Шахтер в плей-офф Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь