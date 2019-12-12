"Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках

Новости спорта:Андрей Пятов установил личный анти-рекорд в еврокубках, пропустив в 23-м поединке подряд.

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил в Харькове со счетом 0:3 бергамской Аталанте. "Оранжево-черные" продолжат выступления в Лиге Европы, а их соперники вышли со второго места в плей-офф ЛЧ.

Интересно, что первый номер дончан и сборной Украины Андрей Пятов установил личный анти-рекорд. Голкипер в еврокубках пропустил в 23-м поединке подряд.

Последний раз, когда украинец смог отстоять "на ноль" было в феврале 2017 года, когда Шахтер одолел в рамках 1/16 ЛЕ Сельту со счетом 1:0.

Сам же Пятов заявил, что главный судья встречи Феликс Цвайер обязан был удалять Муриэля после подката на Додо, но Андрей не снимает ответственности с себя за поражение.