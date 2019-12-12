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Хацкевич может возглавить клуб из ФНЛ

Хацкевич может возглавить клуб из ФНЛ
11:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич близок к подписанию контракта с Ротором.

Как стало известно «Чемпионату», новым наставником «Ротора» может стать Александр Хацкевич. Специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.

Александр Хацкевич ранее работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», а также в тренерском штабе сборной Украины.

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведёт с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Ротор.
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