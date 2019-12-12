Матч Динамо - Лугано возьмут под усиленную охрану

Новости спорта:Правоохранители возьмут под усиленную охрану матч «Динамо» - «Лугано».

Правоохранители Киева будут обеспечивать охрану правопорядка в четверг, 12 декабря, во время проведения футбольного матча Лиги Европы УЕФА между командами «Динамо» и «Лугано».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня в столице состоится футбольный матч Лиги Европы УЕФА между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Лугано» (Лугано, Швейцария) на НСК «Олимпийский». Под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория возле спортивной арены, а также ближайшие станции метро», - говорится в сообщении.

Работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме на прилегающей к стадиону территории.

Полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в охране правопорядка.

Напомним, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:55) перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская». После его окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».