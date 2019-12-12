Динамо узнало возможных соперников по плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Новости спорта:Определились восемь команд, которые могут стать соперником Динамо U-19.

Определились восемь команд, которые могут стать соперником Динамо U-19 в стыковом этапе Юношеской лиги УЕФА-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Бело-синие", как победители Пути чемпионов, встретятся с одной из команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.

Потенциальными соперниками украинцев стали: Атлетико (Испания), Зальцбург (Австрия), Боруссия Дортмунд (Германия), Лион, Лилль (оба - Франция), Брюгге (Бельгия), Црвена Звезда (Сербия), Динамо Загреб (Хорватия).

Жеребьевка плей-офф Юношеской лиги состоится 16 декабря в Ньоне. Сами игры стыкового этапа пройдут 11 и 12 февраля 2020 года. Примечательно, что Динамо, как победитель Пути чемпионов, сыграет дома.

Восемь победителей стыковых матчей присоединятся к восьми командам, которые финишировали первыми в группах.