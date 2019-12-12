Месси: Барселона и Реал в отличной форме перед Эль-Класико

Новости спорта:Лионель Месси уже высматривает "сливочных".

Капитан каталонской "Барселоны" рассказал о прогрессе испанского чемпионата, а также о том, что разрыв между командами в первенстве существенно сократился за последнее десятилетие. Аргентинец поделился своими ожиданиями от Эль-Класико на пресс-конференции Adidas, его слова приводит Goal.com.

"Конкуренция в нашем чемпионате выравнивается. Мы замечаем, что любая команда может одержать победу, все труднее становится играть на выезде, ведь коллективы научились пользоваться преимуществами домашних стен".

"Чего я ожидаю от матча с "Реалом"? Сильного выступления от мадридцев. Команда Зидана показала в рамках ЛЧ и Примеры, на что она способна. Конечно же, "Барселона" против "Реала" – это всегда особенные матчи. Неважно, в какой форме при этом находятся команды; но нельзя не отметить, что сейчас футболисты обоих коллективов в прекрасных кондициях".