Легионер Динамо перебрался в Бразилию

Новости спорта:Витор Буэно, ранее выступавший за киевское Динамо, подписал полноценный контракт с Сан-Паулу.

Бразильский полузащитник Витор Буэно, ранее выступавший за киевское Динамо, подписал полноценный контракт с Сан-Паулу, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Буэно выступал за Сан-Паулу на правах аренды из Сантоса, но теперь игрок подписал с клубом полноценный контракт, который будет действовать до 2023 года.

Бразилец выступает за Сан-Паулу с апреля нынешнего года. В 29 матчах за клуб он успел забить 6 голов.

В Украине Витор Буэно провел за Динамо всего три игры и не смог закрепиться в составе команды. Он находился в структуре киевлян с лета 2018 года на правах аренды, но затем вернулся в Сантос.

Сан-Паулу занял шестое место в турнирной таблице бразильской Серии А по итогам сезона-2019.