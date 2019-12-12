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Тренер Ювентуса: Роналду - превыше всего, это очевидно

Тренер Ювентуса: Роналду - превыше всего, это очевидно
14:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маурицио Сарри прокомментировал значимость Криштиану Роналду для Ювентуса.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу команды над "Байером" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Роналду — превыше всего, это очевидно. Мы говорим о футболисте, который пять раз выигрывал "Золотой мяч". Но ты не можешь побеждать в каждом матче лишь только потому, что у тебя есть Роналду. Возможно, у других команд нет такого футболиста, но вокруг хватает очень сильных команд. Криштиану может помочь нам в ситуации, где между двумя командами идёт особенно напряжённая борьба. Но мы должны готовить его, выводить на те кондиции, когда он может показывать свой лучший футбол", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

"Ювентус" занял первое место в группе D Лиги чемпионов, набрав 16 очков в 6 турах. Следующий матч подопечные Маурицио Сарри проведут с "Удинезе" в рамках чемпионата Италии. Встреча состоится 15 декабря.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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