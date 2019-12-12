На матче Шахтер - Аталанта болельщики поддержали Маркива (Фото)

Новости спорта:На матче "горняков" с итальянской "Атлантой" болельщики развернули огромный баннер.

Вчера в Харькове на ОСК Металлист состоялся матч Лиги чемпионов между Шахтером и итальянской Аталантой.

Украинские болельщики воспользовались возможностью, чтобы напомнить Италии о нашем заключенном.

Фаны поддержали арестованного и осужденного в Италии нацгвардейца и ветерана АТО Виталия Маркива. Фаны развернули на центральной трибуне огромный баннер "L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива".

"Своих не бросаем!.. Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия! Спасибо огромное всем, кто сделал и развернул плакат на стадионе!" - написал Юрий Бутусов.

Гражданина Укрины и Италии бывшего военнослужащего Национальной гвардии и ветерана АТО Виталия Маркива суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам лишения свободы. Его обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе под Славянском в 2014 году.

Напомним, Горняки в этом матче уступили со счетом 0:3 и сыграют в Лиге Европы.