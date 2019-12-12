Коке установил уникальный рекорд в Атлетико

Полузащитник Атлетико Коке стал первым футболистом столичного клуба, сыгравшим 400 матчей под руководством главного тренера Диего Симеоне.
Юбилейной для 27-летнего испанца стала встреча с Локомотивом (2:0) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов.
Коке выступает за Атлетико в течение всей профессиональной карьеры — с 2009 года. Симеоне же возглавляет команду с декабря 2011-го.
В нынешнем сезоне на счету хавбека единственный гол и 2 результативных передачи в 22 матчах во всех соревнованих.
Благодаря вчерашней победе Матрасники стали последними участниками плей-офф Лиги чемпионов.
В испанском чемпионате подопечные Симеоне идут на седьмом месте и отстают от лидирующей Барселоны на 8 очков.