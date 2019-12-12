Коке установил уникальный рекорд в Атлетико

Новости спорта:Коке стал первым футболистом столичного клуба, сыгравшим 400 матчей под руководством главного тренера Диего Симеоне.

Полузащитник Атлетико Коке стал первым футболистом столичного клуба, сыгравшим 400 матчей под руководством главного тренера Диего Симеоне.

Юбилейной для 27-летнего испанца стала встреча с Локомотивом (2:0) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов.

Коке выступает за Атлетико в течение всей профессиональной карьеры — с 2009 года. Симеоне же возглавляет команду с декабря 2011-го.

В нынешнем сезоне на счету хавбека единственный гол и 2 результативных передачи в 22 матчах во всех соревнованих.

Благодаря вчерашней победе Матрасники стали последними участниками плей-офф Лиги чемпионов.

В испанском чемпионате подопечные Симеоне идут на седьмом месте и отстают от лидирующей Барселоны на 8 очков.