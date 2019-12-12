Степаненко жестко прошелся по лидеру Шахтера

Новости спорта:Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после игры с Аталантой прошелся по Тайсону.

Хавбек "Шахтера" публично осудил Тайсона на желтую карточку в игре с "Олимпиком", из-за которой он раньше уйдет в отпуск.

"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Какой бы результат ни был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации? Вот и получаем то, что получаем", - сказал Степаненко.

Напомним, что в поединке "Шахтер" - "Олимпик" (3:0) Тайсон в конце матча получил желтую карточку за откидку мяча и пропустит последний поединок в осенней части сезона с "Зарей" из-за дисквалификации.