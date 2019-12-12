Зане отказался продлевать контракт с Манчестер Сити

Новости спорта:Лерой Зане не намерен оставаться в Манчестере.

Немецкий вингер "Манчестер Сити" Лерой Зане отклонил предложение британского гранда о продлении контракта. Об этом сообщает Bild.

Действующее соглашение 23-летнего футболист с "Сити" действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому "Манчестер Сити" будет вынужден сбрасывать цену на футболиста. Этим может воспользоваться мюнхенская "Бавария", пытавшаяся договориться о трансфере Зане на протяжении всего лета 2019 года — ранее манкунианский гранд требовал за игрока не менее €100 млн.

Переговоры о трансфере Лероя прекратились по причине разрыва крестообразных связок, который футболист получил во время подготовки к сезону. В настоящее время немец продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.