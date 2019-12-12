Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Динамо провело заключительный матч групповой стадии Лиги Европы.

Сегодня, 12 декабря, Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" принимало швейцарский Лугано в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:1.

Динамо 1:1 Лугано

Голы: Цыганков 90+4' - Араторе 45'

Предупреждения: Гуидотти 17', Обексер 67', Вечеи 79'

Первый тайм прошел за явным преимуществом хозяев, которым сегодня необходима была только победа. Беседин дважды умудрился не замкнуть прострелы, пробивая буквальной с пары метров. И если в первом случае Артему не хватило удачи, то второй промах явно будет во многих подборках футбольных курьезов. На последней минуте первого тайма одна из немногих атак гостей завершилась голом: провал Кадара, навес с правого фланга и Араторе головой легко замкнул передачу партнера.

Лучшие моменты первого тайма:

Во втором тайме киевляне сразу же принялись отыгрываться, однако мяч все не шел в ворота. "Отличился" опять Беседин, который вместо того, что бы внести мяч в пустые ворота после навеса-удара Буяльского решил не касаться мяча и тот попал в штангу и вылетел в поле. Цыганков неплохо пробил со штрафного, однако Лугано выручил кипер. Динамо все-таки сумело отыграться. На последней добавленной минуте Цыганков красивым ударом с линии штрафной сравнял счет.

Составы команд:

Динамо: Бущан, Кендзера (64'), Попов, Кадар, Миколенко, Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш 77'), Цыганков, Беседин (Соль 81').

Лугано: Да Коста, Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер, Ловрич (84'), Кустодио, Гуидотти (55'), Дальмонте (64'), Холендер, Араторе.

В параллельном матче группы В Копенгаген проиграл Мальме 0:1. Таким образом, в 1/16 финала Лиги Европы из квартета В вышли Мальме (1-е место, 11 очков)и Копенгаген (2-е метсо, 9 очков). Динамо (3-е место, 7 очков) и Лугано (4-е место, 3 очков) попрощались с еврокубками.