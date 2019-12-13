Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)

Динамо, создав немало моментов, сыграло лишь вничью с Лугано (1:1) и вылетело из группы Лиги Европы. Теперь киевляне могут всецело сконцентрироваться на чемпионате Украины, где проигрывают 14 очков Шахтеру.
Динамо - Лугано 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 — Араторе, 45
Динамо: Бущан — Кендзера (Цитаишвили, 64), Попов, Кадар, Миколенко — Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 78) — Цыганков — Беседин (Соль, 81).
Лугано: Да Коста — Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер — Ловрич (Чрнигой, 85), Кустодио, Гуидотти (Вессеи, 55) — Дальмонте (Марич, 64), Холендер, Араторе.
Предупреждения: Гуидотти, Обексер, Вессеи.