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В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал

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В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал
09:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Капитан и вице-капитан донецкого Шахтера вступили в словесную перепалку, не называя имен.

Накануне донецкий Шахтер не сумел добыть очки в матче против Аталанты и покинул розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20. Этот поединок стал последним в нынешнем году для капитана донецкого клуба бразильца Тайсона.

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"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру", — Степаненко.

И ежу понятно, что намекал опорный полузащитник именно на Тайсона. Ведь бразилец дисквалифицирован на матч против Зари именно из-за того, что получил желтую карточку за неспортивное поведение на 95-й минуте игры с Олимпиком при счете (3:0). Мало того, все свои карточки в этом сезоне Тайсон получал не за фолы, а за споры с арбитрами и вот такие отбрасывания мяча.

"Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Какой бы результат ни был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?", — Степаненко.

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Понять Степаненко очень легко. Тарас – олицетворение дисциплины и профессионализма. Ему тяжело смириться с таким поведением человека, которому поручили капитанскую повязку.

Летом Тайсона не отпустили то ли в Милан, то ли в Рому, и парень сильно обиделся. Показывал он свою обиду с помощью Instagram. В конфликт со Степаненко он вступил также через эту социальную сеть.

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", — написал бразилец.

Написал и на португальском языке, и на русском.

С момента летней обиды Тайсон не выражал своего неудовлетворения положением дел в открытую. Здесь он также не "начинал первым", но если слова Степаненко опубликовали не где-нибудь, а на официальном сайте Шахтера, скорее всего, это станет началом конца Тайсона в Шахтере.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, ФК Аталанта, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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